Decisão histórica do Supremo dos EUA concede imunidade parcial a Trump

Com seis votos a favor e três contra, o Supremo Tribunal norte-americano afirma que os Presidentes dos EUA podem beneficiar de imunidade contra acusações criminais relacionadas com actos oficiais.

Numa decisão sem precedentes na História dos EUA, e que deverá poupar Donald Trump a um julgamento por tentativa de subversão eleitoral antes da próxima eleição presidencial, o Supremo Tribunal do país afirmou, nesta segunda-feira, que os Presidentes norte-americanos gozam de alguma imunidade contra acusações criminais após o fim dos mandatos, desde que os actos em causa sejam oficiais e não de natureza particular.

A decisão, aprovada pelos seis juízes conservadores do Supremo Tribunal dos EUA — incluindo três juízes nomeados por Trump — e rejeitada pelas três juízas da ala liberal — onde se inclui uma juíza nomeada pelo Presidente dos EUA, Joe Biden —, devolve o processo aos tribunais inferiores, para que seja feita uma distinção entre actos oficiais e actos particulares realizados por Trump no período entre a eleição presidencial de 2020, a 3 de Novembro desse ano, e a invasão do Capitólio, a 6 de Janeiro de 2021.