De mais antigo a renovado: o lisboeta Bairro da Boavista já está com outro ar e vive-se melhor

O “bairro municipal mais antigo de Península Ibérica” está a ser requalificado. A intervenção é parte do Programa Morar Melhor, o maior investimento desde o PER nos bairros municipais da capital.

Rui Cardoso é todo ele gratidão. “Dá outra imagem do bairro, sem dúvida. Ficou muito melhor, com outro aspecto. Pena é a intervenção não ser completa”, afirma o antigo talhante de 66 anos, quando se lhe pergunta sobre as benfeitorias que, nos últimos tempos, se têm observado no Bairro da Boavista, enclave urbano situado entre o Parque Florestal de Monsanto e a fronteira ocidental da cidade de Lisboa com o vizinho município da Amadora. O morador do Lote 59, situado na Rua das Acácias, é um daqueles que já sentem o efeito das obras de reabilitação levadas a cabo, no último ano, ao abrigo do Programa Morar Melhor, financiado pelo Plano de Reabilitação e Resiliência (PRR).