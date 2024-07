Objectos pessoais de Taylor Swift serão expostos no Victoria & Albert, em Londres

A exposição está dividida em 13 paragens que correspondem a marcos da carreira da artista, incluindo a infância ou o lançamento do mais recente álbum, The Tortured Poets Department.

Atenção swifties: parte do guarda-roupa de Taylor Swift vai estar exposta no museu Victoria & Albert (V&A), em Londres. A exposição Taylor Swift: Songbook Trail (Taylor Swift: trilho pelo livro de canções), que inclui não só vestidos e botas de cowboy, mas também estatuetas de alguns prémios, abre a 27 de Julho e tem entrada gratuita.

Apesar de ser uma mostra temporária (até 8 de Setembro), a exposição será colocada no segmento gratuito do V&A, em Londres. Algumas das peças, explica o museu em comunicado, nunca foram vistas pelo público até agora.

“Estamos muito satisfeitos por podermos mostrar uma série de visuais icónicos usados por Taylor Swift no V&A este verão — cada um celebrando um capítulo do percurso musical da artista. As canções de Taylor Swift — tal como os objectos — contam histórias, muitas vezes inspiradas na arte, na história e na literatura”, celebra a curadora do museu, Kate Bailey, responsável pelo departamento de teatro e música.

A colecção foi emprestada pelos arquivos pessoais da artista de 34 anos e vai explorar não só a carreira musical e a discografia de Swift, mas também a infância na Pensilvânia, onde começou a cantar na igreja e em festivais locais, inspirada pela cultura da música country, que a levou até Nashville, no Tennessee, para seguir o sonho.

A mostra, desenhada pelo cenógrafo britânico Tom Piper, está dividida em 13 paragens, correspondentes a uma fase do percurso da cantora. Entre as 16 peças em destaque estão as botas de cowboy personalizadas em 2007 para a Soul2Soul II Tour, quando Taylor Swift era responsável pela abertura dos concertos de Tim McGraw e Faith Hill.

Os fãs podem ainda ver figurinos mais recentes, como o vestido preto com folhos que utilizou no videoclipe de Fortnight, a primeira canção a ser divulgada do álbum The Tortured Poets Department, lançado em Abril deste ano.

O anúncio da exposição surge apenas alguns dias depois de Taylor Swift ter estado em Londres para três concertos da digressão The Eras Tour, no Estádio de Wembley. A norte-americana estará de volta à capital inglesa em Agosto para mais cinco espectáculos que encerram a passagem pela Europa — passou pelo Estádio da Luz, em Lisboa, a 24 e 25 de Maio.

Neste fim-de-semana, Swift esteve em Dublin, na Irlanda, e, enquanto cantava The smallest man who ever lived, ficou presa na plataforma elevatória do palco, que não baixou quando seria suposto. Com a ajuda de um dos bailarinos, Jan Ravnik, desceu da plataforma e continuou o espectáculo, enquanto os telemóveis registavam o momento para as redes sociais.

A The Eras Tour continua até Dezembro com concertos agendados no Canadá e nos Estados Unidos.