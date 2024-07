Juíza nega moção de Alec Baldwin para rejeitar acusação de homicídio involuntário

Gabriela Campos/The New Mexican / VIA REUTERS

A deliberação ocorreu duas semanas antes de o actor ser julgado no Novo México pelo tiroteio de 2021, que causou a morte da directora de fotografia Halyna Hutchins.

Uma juíza do Novo México negou, na sexta-feira, o pedido do actor Alec Baldwin para arquivar a acusação de homicídio involuntário que enfrenta pelo disparo fatal, em 2021, contra a directora de fotografia do filme Rust.

Na sua decisão, a juíza rejeitou os argumentos dos advogados de Baldwin de que a acusação deveria ser rejeitada porque a arma que disparou a bala que matou Halyna Hutchins foi danificada durante os testes do FBI, impedindo os seus advogados de realizar os seus próprios testes.

O julgamento de Baldwin está previsto para 10 de Julho.

Hutchins foi alvejada com um tiro, depois de Baldwin lhe ter apontado uma arma enquanto ela montava uma câmara num cenário de filmagens perto de Santa Fé, Novo México.

A estrela de Rockfeller 30 negou a responsabilidade pela morte de Hutchins, dizendo que a arma disparou sozinha depois de ele a ter apontado à cineasta e a ter engatilhado. O actor nega ter premido o gatilho, uma afirmação que se tornou central no caso.

A armeira de Rust, Hannah Gutierrez, que carregou por engano uma bala real no revólver envolvido no tiroteio, foi considerada culpada de homicídio involuntário e foi condenada em Abril a 18 meses de prisão, a mesma pena que Baldwin enfrentará se for considerado culpado.

A equipa jurídica de Baldwin afirmou que os procuradores tinham construído o seu caso em torno da hipótese não provada de que a arma estava a funcionar correctamente e não poderia ter disparado sem que Baldwin tivesse premido o gatilho. Os advogados de Baldwin argumentaram que a arma tinha sido modificada, o que lhe permitia disparar sem premir o gatilho.

A juíza Mary Sommer afirmou, na sua decisão de indeferir a moção de Baldwin, que os seus advogados não conseguiram provar que os procuradores danificaram a arma sabendo que poderia provar a inocência de alguém, nem conseguiram provar que não poderiam obter “provas comparáveis” depois de a arma ter sido danificada.

Sommer concordou que a arma é fundamental para o caso e disse que os promotores teriam que chamar testemunhas que pudessem explicar aos jurados como ela foi danificada e sua relevância.

Uma acusação inicial de homicídio involuntário, que os procuradores apresentaram contra Baldwin em Janeiro de 2023, foi retirada depois de, segundo uma pessoa familiarizada com o caso, a equipa jurídica do actor ter apresentado provas de que o revólver tinha sido modificado, permitindo-lhe disparar sem que o gatilho fosse premido.

Em seguida, um perito independente em armas de fogo determinou que a arma não dispararia na posição de pistão completo sem que o gatilho fosse premido.

Kari Morrissey, uma veterana advogada de defesa criminal de Albuquerque que, em Março de 2023, foi nomeada procuradora especial no caso Rust, foi a um grande júri que, no início deste ano, acusou Baldwin pela segunda vez de homicídio involuntário.