Ivo Canelas: “Sinto um retrocesso que me assusta na camada mais jovem”

Em mais um episódio do podcast Um homem não chora, Ivo Canelas não tem dúvidas de que "não há nada mais humano e profundo do que ver um homem em contacto com a sua fragilidade. A exposição dessa fragilidade é significativa de uma grande força, ou pelo menos de uma enorme segurança".

Com 50 anos e um percurso conhecido e reconhecido, dividido entre o teatro, o cinema e a televisão, o actor recorda, na sua infância, uma tia que era dotada de uma imensa paciência para os sobrinhos e que sempre acolheu a sua vontade de ter "às vezes coisas com uma carga feminina".

Ivo Canelas lamenta assistir a um certo retrocesso de mentalidades, sobretudo entre os mais jovens. Nesse movimento dá por si a observar um maior conservadorismo, "uma visão mais reduzida da igualdade" e "um aumento do preconceito".

