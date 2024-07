12 anos depois, Eric Dane, o Mark de Anatomia de Grey, diz que foi despedido da série

“Se considerarmos os oito anos em que estive em Anatomia de Grey, estive mais tempo bêbedo do que sóbrio, e foi nessa altura que as coisas começaram a correr mal”, contou o actor na semana passada.

Eric Dane dava vida a uma das personagens mais emblemáticas de Anatomia de Grey quando deixou subitamente a série em 2012. Agora, o actor, que interpretava o cirurgião plástico Mark Sloan, falou pela primeira vez sobre o final do personagem. “Não fui embora, mas acho que fui dispensado”, admitiu no podcast Armchair Expert do também actor Dax Shepard.

Naquela altura, em 2012, Dane confessa que estava a lidar com toxicodependência e alcoolismo, o que também terá sido motor para o despedimento. “Eu estava em sofrimento. Não me deixaram ir embora por causa disso, embora não tenha ajudado nada”, analisou agora, mais de dez anos depois. E acrescentou: “Se considerarmos os oito anos que estive em Anatomia de Grey, estive mais tempo bêbedo do que sóbrio, e foi nessa altura que as coisas começaram a correr mal.”

Todavia, mais do que os problemas de abusos de substâncias, Eric Dane acredita que terão sido os motivos financeiros a determinar o fim de Mark Sloan. “Estava a começar a tornar-me — como a maioria dos actores que passaram muito tempo na série — muito caro para a estação”, avaliou, acrescentando que a ABC, onde é emitida a série nos Estados Unidos, sabia que o personagem era prescindível. “Desde que tivessem Grey estavam bem”, sublinhou, mencionando a personagem principal, Meredith Grey, interpretada por Ellen Pompeo desde o início da trama.

Ainda assim, garante não guardar ressentimentos — até porque, admite, “não era o mesmo homem que tinham contratado” —, sobretudo no que toca à argumentista Shonda Rhimes, que criou a série. “Ela protegeu-nos ferozmente. Protegeu-nos publicamente, protegeu-nos em privado. Adoro a Shonda Rhimes, e ela protegeu-me, mas provavelmente fui mesmo despedido. Não foi uma cerimónia do tipo: ‘Estás despedido’, foi do tipo: ‘Não vais voltar’.”

O personagem Mark Sloan esteve envolvido num acidente de avião, no final da 11.ª temporada do drama, no qual morreu a meia-irmã de Meredith Lexie Grey (interpretada por Chyler Leigh). O cirurgião sofreu ferimentos graves e entrou em coma. Já no início da temporada seguinte, as máquinas são desligadas, conforme ele tinha decidido, e Mark morre, com o melhor amigo Derek e Callie, a mãe da sua filha, do seu lado.

Em 2011, Eric Dane entrou numa clínica de reabilitação para tratar o vício em analgésicos e tem estado sóbrio desde então. Regressou recentemente ao ecrã como Cal Jacobs em Euphoria.

Anatomia de Grey, que se estreou em 2005, já vai na 20.ª temporada e foi renovada para mais episódios, a estrearem no próximo ano. Em Portugal, a série é emitida no Star Life (anteriormente Fox Life), estando as primeiras 19 temporadas disponíveis no Disney Plus.