Quinta da Abelheira abre turismo rural

O Turismo Rural Quinta da Abelheira acaba de abrir portas no Sobral da Abelheira, entre Mafra e a Ericeira, depois de quase uma década de obras de recuperação. Conta com quatro suítes e dois apartamentos duplos, produção biológica certificada, e uma “vasta colecção de obras de pintores portugueses”.

O projecto turístico é “um reflexo do estilo de vida rural contemporâneo e descontraído”, rodeado pela natureza da quinta, onde são produzidos ovos de galinhas Pedres, ovelhas Merino, pêra Rocha, e produtos hortícolas na agrofloresta.

Cada quarto é inspirado por um pintor português, “com obras originais e catálogos”, incluindo pequenos detalhes sobre a vida dos artistas e a sua influência, acrescenta o comunicado de imprensa.

Durante a estadia, é possível ver parte da colecção d'A Obra Perdida, de Emmerico Nunes, “um dos pais do Modernismo em Portugal”, anteriormente exibida no Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

Foto Cristina Nunes dos Santos Foto Cristina Nunes dos Santos Foto Cristina Nunes dos Santos

A colecção de arte da quinta conta ainda com obras de Amadeo de Sousa Cardoso, Manuel D'Assumpção, Jorge Barradas, António Soares, Manuel Bentes, Almada Negreiros, Cristiano Cruz, Carlos Botelho, José Tagarro, e Eduardo Luiz, expostas nos quartos ou na biblioteca, um dos ex-líbris da propriedade, com “mais de 5.000 livros e catálogos”.

É lá que são servidos os pequenos-almoços, assim como os brunches disponíveis ao fim-de-semana, compostos pelos ovos biológicos e fruta dos pomares da quinta, “o pão de massa mãe da região preparado no forno caseiro”, e compotas caseiras, entre outros ingredientes, “sempre servidos num serviço de Limoges e talheres de prata”, detalha a nota de imprensa.

É possível juntar-se à recolha de ovos das galinhas de raça autóctone portuguesa antes do pequeno-almoço, dar um passeio de bicicleta (convencional ou eléctrica), ou fazer um piquenique à sombra do pomar. Entre as actividades disponíveis contam-se ainda passeios guiados pela quinta, experiências gastronómicas e de apicultura ou, simplesmente, desfrutar da piscina de água salgada ou do ginásio da unidade de alojamento, entre outras.

A origem da Quinta da Abelheira remonta a 1608, data em que o mercador Miguel Herman comprou os terrenos onde está localizada. “Ao longo dos tempos, pertenceu a várias famílias e foi comprada pela família Duarte-Silva, actual proprietária, em 2013.”

Foto Quinta da Abelheira Cristina Nunes dos Santos

Depois de “quase uma década em obras”, nasce o “sonho de uma vida”: “Um projecto familiar onde pudessem ver crescer os filhos e netos, desenvolver um projecto de agricultura biológica, um projecto de turismo, e onde a paixão familiar pela arte, e pela pintura portuguesa, estivesse presente”.

Com mais de 40 hectares, a propriedade agrícola já produziu azeite, “existindo ainda a casa do lagar da época”, assim como vinho e morangos, contando actualmente com mais de 27 hectares dedicados à pêra Rocha, o que faz da Quinta da Abelheira “uma das maiores propriedades de produção deste produto de Denominação de Origem Protegida”.

Em 2019, arrancou o processo de transição de uma agricultura convencional para biológica. Seis hectares já contam com certificação de produção bio, e “outros [estão] em período de conversão”, sendo o objectivo “ter toda a propriedade em modo biológico”.

Foto Quinta da Abelheira Cristina Nunes dos Santos