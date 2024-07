A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) lançou no ano passado 600 acções de inspecção à facturação das empresas com base nas informações que os bancos e outras entidades financeiras comunicam ao fisco sobre os pagamentos feitos com cartões bancários nos estabelecimentos comerciais e sobre outros pagamentos digitais.

