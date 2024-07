Desemprego regista subida ligeira para 6,5% em Maio

Dados provisórios dão conta de um aumento de apenas 0,1 pontos percentuais tanto na comparação com Abril como com 2023. População empregada alcançou o terceiro valor mais elevado desde 1998.

O mercado de trabalho em Portugal continua a dar sinais de estabilização. Os dados provisórios divulgados nesta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) apontam para uma ligeira subida da taxa de desemprego em Maio, atingindo 6,5% da população activa, enquanto o emprego atingiu o terceiro valor mais elevado desde 1998.

No que diz respeito ao desemprego, a taxa teve um aumento de 0,1 pontos percentuais tanto na comparação com Abril, como em relação ao mês homólogo de 2023.

No final de Maio, havia 351 mil pessoas desempregadas, mais 2,5% do que no mês anterior e mais 3,9% do que no período homólogo. Mas como a população activa também aumentou (0,1% relativamente a Abril e 1,5% face a 2023), a taxa de desemprego foi pouco afectada, tendo registado uma ligeira subida de 6,4% para 6,5%.

Também a subutilização do trabalho - um indicador mais abrangente que agrega a população desempregada, o subemprego de trabalhadores a tempo parcial, os inactivos à procura de emprego mas não disponíveis, assim como os inactivos disponíveis e que não procuram emprego - deu sinais de alguma estabilização.

Os dados provisórios do INE dão conta de uma taxa de subutilização do trabalho de 11,1% em Maio. Trata-se do mesmo valor registado em Abril e 0,6 pontos percentuais acima do verificado em 2023.

A população empregada ultrapassou cinco milhões de pessoas tendo-se mantido “praticamente inalterada” em relação ao mês anterior e aumentado 1,3% em termos homólogos.

A população empregada, nota o INE, alcançou o terceiro valor mais elevado (5016,6 mil) da série estatística iniciada em 1998. Só em Março (5022,9 mil) e em Abril (5016,9 mil) foram atingidos valores superiores.

Todos estes valores são ajustados de sazonalidade, o que significa que não são influenciados por fenómenos temporários como o Verão ou os períodos do Natal.