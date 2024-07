Portugal vs. Eslovénia. Mais um jogo, mais um duelo estatístico

Portugal encontra a Eslovénia, esta segunda-feira, às 20h, para os oitavos-de-final do Euro 2024. Enquanto a bola não rola, aproveite para conhecer os números e história das duas selecções.

O caminho para a final continua e esta segunda-feira há um novo desafio: a Eslovénia. Antes do primeiro jogo oficial entre as selecções, às 20h, o PÚBLICO reuniu alguns números que deve conhecer.

A história com a selecção dos empates

A história entre Portugal e a Eslovénia é muito recente. Aliás, a primeira vez que se defrontaram foi a 26 Março de 2024, num jogo amigável, e não foi um momento feliz para Portugal. Até aos 72 minutos o jogo esteve empatado, mas Adam Gnezda Cerin estreou o marcador. Aos 80 minutos, Timi Max Elsnik repetiu o feito e conseguiu que a Eslovénia ganhasse por 2-0.

Portanto, o jogo desta segunda-feira marca o primeiro confronto oficial entre as selecções, o segundo de sempre. E por falar em segundas vezes, é a segunda vez que a Eslovénia marca presença numa fase final de um Europeu. A primeira foi em 2000, mas ficou no último lugar do Grupo C (na altura composto pela Espanha, Jugoslávia e Noruega).

A Eslovénia, que se estreia nos oitavos-de-final, nunca ganhou um jogo num Europeu. Em seis jogos, obtiveram uma derrota e cinco empates.

Portugal, por sua vez, está na sua nona participação em fases finais (décima, se contarmos com o formato antigo). Em todas as participações passou da fase de grupos.

E no Euro 2024?

Ambas as equipas jogaram três jogos, os da fase de grupos. Portugal, no grupo F, venceu dois, contra a República Checa e a Turquia, e perdeu contra a Geórgia. Ainda assim, passou em primeiro lugar do grupo.

A Eslovénia, por sua vez, passou aos oitavos-de-final com três empates. Frente à Dinamarca, por 1-1, o mesmo resultado com a Sérvia e 0-0 contra a Inglaterra. A Eslovénia passou em terceiro lugar do grupo C.

Nos três jogos, Portugal conseguiu marcar cinco golos, três dos quais dentro da grande área. A Eslovénia, no total, marcou dois.

A selecção das "quinas" marcou mais, mas também tentou (muito) mais. Foram 54 tentativas de golo e Portugal tornou-se a segunda selecção com mais tentativas, atrás da Alemanha. Vinte e oito dessas tentativas foram à baliza, um número superior do que o total de remates da Eslovénia, 25.

A selecção nacional mantém-se no top 3 da tabela de eficácia de passe. Com 90% de eficácia nos seus 1977 passes, só fica por trás da Alemanha e Inglaterra. Na posse de bola é líder isolado, com 64,3%.

A selecção da Europa central tem 78,7% de eficácia de passe. Depois de si, só a Roménia e a República Checa. Tentou somente 949 passes e também está no fundo da tabela de posse de bola, com apenas 36,7%.

Os portugueses também são os que mais tentam cruzamentos, 85 no total. A Eslovénia, por sua vez, ocupa a 21.ª posição, com 39 tentativas.

Ainda ao nível do poder ofensivo, Portugal ocupa o segundo lugar (novamente atrás da Alemanha) de quantidade de ataques - foram 213. A Eslovénia é, outra vez, a 21.ª selecção, com 86 ataques.

Defensivamente, há aspectos em que as duas equipas são mais equilibradas. Portugal recuperou 126 bolas e está em nono lugar ex-aequo com a Croácia. A Eslovénia, em 13º, recuperou 119.

Se falarmos de defesas, a história é outra. A Eslovénia está à frente de Portugal. Na verdade, estão todas as equipas. Portugal é o último da tabela, com quatro defesas e três golos sofridos. A Eslovénia, em 13.º, defendeu nove e deixou entrar apenas dois.

No âmbito disciplinar, Portugal também está no final da tabela, mas desta vez isso é um bom sinal. Os portugueses cometeram apenas 25 faltas. Os seus adversários dos oitavos-de-final estão em 13.º lugar, tendo cometido 34. No entanto, a selecção nacional viu sete cartões amarelos (agradeçam ao Sandro Scharer), face aos seis da Eslovénia.

O jogo desta segunda-feira, em Frankfurt, marca o primeiro confronto oficial entre as duas selecções. Será transmitido na RTP às 20h. Quem vencer, juntar-se-á à Suíça, Alemanha, Inglaterra e Espanha, equipas já apuradas para os quartos-de-final, e jogará com a França, que também já se qualificou, após eliminar a Bélgica. O derrotado terá de fazer as malas para casa.

Os oitavos-de-final acabam na terça-feira depois do jogo entre a Roménia e os Países Baixos, às 17h, seguido do Áustria vs. Turquia, às 20h.