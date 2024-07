Benjamin Sesko, o “pinheiro” supersónico

O avançado esloveno ainda não marcou no Euro 2024, mas é o jogador mais rápido do torneio. Podia ter sido guarda-redes.

Um dos melhores avançados da actualidade não está no Euro 2024. Erling Haaland, o “ciborgue” do Manchester City, não conseguiu levar a sua Noruega até ao torneio e nem sequer ficou perto. Se tivesse ido, talvez não escapasse à tendência dos outros grandes 9 (Lukaku, Mbappé, Ronaldo), que poucos golos têm marcado. Zero golos é o que também tem Benjamin Sesko, um dos pontas-de-lança da Eslovénia que partilha com Haaland o ponto de entrada na alta roda do futebol europeu, o Red Bull Salzburgo. Ainda não mostrou capacidade goleadora neste Euro (sabemos que a tem), mas já deu para ver que ele é rápido. Muito rápido.

Neste Europeu, o jovem avançado esloveno já atingiu uma velocidade de ponta de 35,9km/h, o que faz dele o jogador mais rápido da história das fases finais do torneio. Mas a velocidade é apenas uma das muitas valências de Sesko a que a defesa portuguesa terá de estar atenta no jogo desta segunda-feira em Frankfurt. Sesko é alto (1,95m de altura), joga bem com os dois pés e é muito hábil (sem surpresa) no jogo de cabeça.

Alto, rápido, versátil e goleador. Se fosse na NBA, chamavam-lhe um “unicórnio” – e ele partilha nacionalidade com um dos melhores da actualidade, Luka Doncic, e também jogava basquetebol e andebol na juventude. Como estamos a falar de futebol e este é um jornal português, vamos chamar-lhe um “pinheiro” supersónico.

Sesko é mais um produto da fábrica de talentos instalada nos dois clubes mais representativos do grupo Red Bull, o RB Leipzig e o Red Bull Salzburgo. Se queremos identificar alguns dos futuros craques do futebol mundial, basta ir às equipas jovens dos dois clubes, que apostam num “scouting” apuradíssimo em várias latitudes. Antes de Sesko, por exemplo, vieram Naby Keita, Sadio Mané, Patson Daka e, claro, Erling Haaland – o norueguês anda há duas épocas a destruir defesas na Premier League, ao serviço do City, mas, antes, passou pela fábrica da Red Bull em Salzburgo, de onde saltou para duas épocas no Dortmund.

A diferença é que Haaland já era um goleador temível no Molde, enquanto Sesko era uma incógnita de 16 anos que andava pela formação de um clube de meio da tabela do seu país, o Damzale. Tinha o futebol no DNA, filho de um antigo guarda-redes, Ales Sesko, que olhava para o filho e achava que, pela altura, também podia ir para a baliza. “Disse-lhe logo, ‘Não quero fazer mais isto, é muito chato’”, contou numa entrevista ao Guardian em 2023.

Sesko saiu da baliza e foi avançando no campo até encontrar o seu lugar no ataque. Mesmo quando jogava como defesa-central, a sua única ideia era marcar golos. Bastou um ano na academia do Domzale para atrair o interesse de gigantes do futebol europeu, como o Bayern Munique, o Manchester City e o Ajax, entre outros, mas quem ganhou foi o Red Bull Salzburg (que pagou 2,5 milhões de euros), um clube formador por excelência. Aqui, os jovens têm sempre lugar e foi isso que convenceu o jovem esloveno. O plano passava por o ter uns meses e, depois, começar a dar-lhe rodagem nos seniores da equipa satélite, o Liefering, antes de regressar a Salzburgo.

Foi exactamente isso que aconteceu. Fez 21 golos numa época completa na segunda divisão austríaca (2020-21) e, no ano seguinte, já estava na primeira equipa do Salzburgo – 11 golos em 2021-22, 18 em 2022-23. No ano seguinte iria subir de patamar, a Bundesliga alemã, e, claro, com a camisola do RB Leipzig. Entretanto, já era internacional A pela Eslovénia – cumpriu o seu primeiro jogo pela selecção principal aos 18 anos.

Sesko não levou muito tempo a adaptar-se ao futebol alemão. Ao terceiro jogo, sempre como suplente utilizado, marcou dois num triunfo sobre o União Berlim, mas é verdade que teve um período de seca assinalável. O seu final de época foi, no entanto, fenomenal: marcou nas últimas sete jornadas, elevando o seu total na época de estreia no Leipzig para 18.

E quem brilha no Leipzig, entra de imediato no radar de toda a gente, especialmente alguém tão novo e com as suas características. Toda a gente anda à procura do novo Haaland. Para se ter uma ideia das suas capacidades atléticas, no que diz respeito a impulsão vertical, Sesko já foi filmado a tirar, com o pé, uma bola de basquetebol que estava presa entre o aro e a tabela.

Haaland, pelas características e pelo perfil físico, será a comparação mais óbvia com Sesko, mas o jovem esloveno tem outro avançado como referência, Zlatan Ibrahimovic. “Não estou a dizer que o meu estilo é parecido com o dele, mas ele sempre se divertiu em campo, a fazer o que queria. Fico feliz a ver jogadores assim. Em todos os vídeos, eu só olhava para ele”, admitiu o esloveno.

Será ele, com o ex-sportinguista Andraz Sporar ao lado, a principal ameaça da Eslovénia à baliza de Portugal, e será mais uma oportunidade para o futebol rico da Europa tirar mais umas notas. Fala-se que o Arsenal já avançou com uma proposta a rondar os 60 milhões de euros por ele. Nos tempos que correm, parece pouco.