Arbitragem sem mácula

A arbitragem de Danielle Orsatto esteve em bom nível no Portugal-Eslovénia. No lance mais controverso decidiu de forma acertada e também do ponto de vista disciplinar esteve coerente.

Minuto 4 Sem motivo para penálti. A mão nas costas de Drkusic em Cristiano Ronaldo na área não teve, nem consequência, nem intensidade para ser considerada infracção.

Minuto 9 Cristiano Ronaldo caiu na área da Eslovénia mas Drkusic, com o seu pé esquerdo, chegou primeiro e tocou na bola sendo que o posterior contacto foi normal e sem infracção.

Minuto 32 Drkuvic viu amarelo num lance no limite da clara oportunidade de golo que daria vermelho. Contudo, um adversário à frente e em posição de poder intervir e Rafael Leão a reduzir a velocidade descaindo para a esquerda e a afastar-se do enquadramento central da baliza, esperando claramente pela falta, traduziram-se numa advertência que se aceita.

Minuto 37 Karnicnit de forma deliberada e antidesportiva jogou a bola com a mão em disputa directa com Rafael Leão, tirando-lhe a possibilidade de continuar de posse do esférico e com algum perigo.

Minuto 77 Lance sem penálti sobre Francisco Conceição, que acabou por ser controlado em termos de posição por Karnicnik, que usou os braços nas costas mas sem consequência e intensidade.

Minuto 95 Remate de Verbic que vai bater no cotovelo direito de Rúben Dias que tinha o braço dobrado, encostado e junto ao corpo e sem volumetria extra.

Minuto 101 Stankovic viu bem o cartão amarelo por agarrar de forma antidesportiva Palhinha.

Minuto 105 Lance em que o VAR nunca iria intervir por não ser claro e óbvio. Drkusic com a perna e, sobretudo, com o joelho esquerdo toca o joelho esquerdo e derruba Diogo Jota, que ia embalado e que acaba, fruto desse contacto, por se desequilibrar e cair. Aceita-se o pontapé de penálti.

Minuto 106 Cartão amarelo bem mostrado a Bijol por uma entrada de sola fazendo jogo perigoso sobre Diogo Jota.

Minuto 107 Balkovec vê bem amarelo por se desinteressar da bola e ir directo a Cancelo empurrando-o numa clara acção antidesportiva.