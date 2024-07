O segredo é a alma do negócio

A necessidade de enviar mensagens escritas cifradas, que só podem ser lidas pelo destinatário final e não por outros que interceptem as mensagens é, provavelmente, quase tão antiga como a própria escrita. Porém, muitas das tecnologias adoptadas para o efeito perderam-se nas brumas do tempo e o mais antigo mecanismo de cifra que se conhece remonta apenas a 400 anos antes de Cristo (a.C.). Este sistema de cifra, usado em Esparta, utilizava uma cítala, ou bastão de Licurgo, um bastão de espessura variável. Quando uma tira de couro ou pergaminho com uma mensagem era enrolada em espiral à volta do bastão era fácil de ler, mas apenas por alguém que possuísse um bastão idêntico e conhecesse o procedimento.

