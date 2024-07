Terça na TV: Viúvas, Carla e um Portugal Fenomenal

Há ainda Wyatt Earp, Sprint, Mesopotâmia, Redescobrir os Tesouros do Iraque, The Originals e Áustria-Turquia no Euro 2024.

CINEMA

Wyatt Earp

Star Movies, 17h09

Wyatt Earp foi o regresso de Lawrence Kasdan ao western depois de Silverado (1985). O cineasta foi também o autor do argumento deste épico biográfico da lenda do Oeste americano, em colaboração com Dan Gordon. Kevin Costner, ainda hoje dado a este género cinematográfico – o seu novo filme, Horizon: Uma Saga Americana - Capítulo 1, estreia-se esta semana –, é Wyatt Earp, o fora da lei que chegou a xerife, Isabella Rossellini é a interessante Big Nosed Kate e Dennis Quaid o leal amigo Doc Hollyday. Como não podia deixar de ser, o percurso de Earp culmina no duelo no O.K. Corral, um dos mais famosos e retratados duelos de sempre. Owen Roizman foi nomeado para os Óscares, em 1995, na categoria de melhor fotografia.

Viúvas

Star Movies, 23h15

Veronica, Alice, Linda e Belle são diferentes em tudo, excepto numa coisa fundamental: herdaram dos falecidos maridos uma enorme dívida deixada pelas actividades criminosas deles. Quando percebem que as suas vidas estão em perigo, decidem fazer o inimaginável: unem forças e seguem escrupulosamente um plano de assalto elaborado pelo marido de Veronica antes de ter sido assassinado. Viúvas é a quarta longa-metragem do britânico Steve McQueen, que assina o argumento em parceria com a escritora Gillian Flynn. A base desta história é a série televisiva com o mesmo nome escrita por Lynda La Plante. Para além de Viola Davis, Elizabeth Debicki, Michelle Rodriguez e Cynthia Erivo, o elenco inclui Colin Farrell, Brian Tyree Henry, Daniel Kaluuya, Carrie Coon, Robert Duvall e Liam Neeson.

Carla

RTP2, 23h32

Telefilme biográfico sobre Carla Fracci (1936-2021), a grande bailarina italiana e uma das maiores de todo o século XX, acompanhando-a desde os tempos iniciais de estudante. Realizado por Emanuele Imbucci e inspirado na autobiografia da própria, Passo dopo passo. La mia storia, fala dos altos e baixos da sua carreira notável, que envolvem ter voltado a dançar a alto nível mesmo após a gravidez, algo praticamente inédito no seu meio. Foca muito o momento em que, com o parceiro Rudolf Nureyev, trouxe o Quebra-Nozes de Tchaikovsky ao palco do La Scala.

DOCUMENTÁRIOS

Portugal Fenomenal

RTP1, 23h01

A ideia deste programa que se estreou originalmente em Janeiro e agora está a passar outra vez na RTP1 é pôr o apresentador Tiago Góes Ferreira a andar à volta de Portugal a encontrar lugares que foram abandonados, procurando as memórias de espaços que já não são aquilo que um dia foram. Cruza isso com o passado e o futuro dessas zonas, mas também de todo o país. Neste episódio, o segundo de 12, olha-se para os pavilhões que ficaram por completar nas Caldas da Rainha, um quarto secreto de Salazar e Manique do Intendente, que era para ter sido capital do reino português.

Sprint

Netflix, streaming

Estreia. Esta série documental da Netflix foca-se no treino e preparação que atletas têm para se tornarem as pessoas mais rápidas do mundo em alta competição. Como é que é o dia-a-dia de corredores como Sha’Carri Richardson, Noah Lyles ou Shericka Jackson? Ao longo de seis episódios realizados por Phil Turner, olha-se para os bastidores do Campeonato Mundial de Atletismo de 2023. Dois dos produtores executivos são James Gay-Rees e Paul Martin, que em 2019 tinham olhado da mesma maneira para a Fórmula 1 em Formula 1: Drive to Survive.

Mesopotâmia, Redescobrir os Tesouros do Iraque

História, 22h15

Estreia. Os esforços de autoridades e equipas de arqueólogos para tentarem salvar o que resta da Mesopotâmia, numa zona altamente afectada por guerras e instabilidade política, são o foco deste documentário francês assinado por Olivier Julien no ano passado.

INFANTIL

The Originals

Biggs, 22h15

Chega à segunda temporada a exibição deste spin-off de The Vampire Diaries que durou cinco temporadas entre 2013 e 2018.

DESPORTO

Futebol: Áustria x Turquia

RTP1, 19h50

Directo. Nos oitavos-de-final do Euro 2024, a Áustria defronta a Turquia em Leipzig, num jogo arbitrado por Artur Soares Dias.