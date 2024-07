Realizadores franceses Benoît Jacquot e Jacques Doillon detidos por suspeita de abuso sexual

A actriz Judith Godrèche acusou Benoît Jacquot de violação e Jacques Doillon de abuso sexual. Os realizadores negam as acusações.

Os realizadores Benoît Jacquot e Jacques Doillon foram colocados sob custódia nesta segunda-feira, revela a agência France-Presse, no seguimento das queixas apresentadas por Judith Godrèche, actriz e realizadora de 52 anos, em Fevereiro deste ano. A actriz acusou Benoît Jacquot de violação e Jacques Doillon de abuso sexual. Os realizadores negam as acusações.

Os dois advogados dos realizadores denunciaram os “ataques à presunção de inocência” dos seus clientes e a cobertura mediática destas medidas, cita o diário Le Monde. A custódia policial poderá permitir confrontos entre os realizadores e Judith Godrèche, revela ainda o diário francês.

Benoît Jacquot “poderá finalmente falar perante os tribunais”, disse a sua advogada, Julia Minkowski, quem denunciou a custódia policial como “questionável”, cita o diário.

Já a advogada de Jacques Doillon, Marie Dosé, defende em comunicado que “nenhum dos critérios legais pode justificar esta medida” de custódia policial “trinta e seis anos” depois dos acontecimentos denunciados por Godrèche​. “[Jacques Doillon] deveria ter sido ouvido no âmbito de uma audiência livre dada a antiguidade dos factos, a sua prescrição adquirida ao longo de mais de duas décadas, e o inevitável arquivamento do processo que encerrará esta investigação”, acrescenta Marie Dosé.

A actriz Judith Godrèche​ fez queixa a 6 de Fevereiro de Benoît Jacquot, levando o Ministério Público de Paris a abrir uma investigação sobre crimes de violação “com uso de violência” conta uma menor. Godrèche​, que teve uma relação com o realizador quando ela tinha 14 anos e ele 39, descreve um relacionamento de “control” e “perversão”, cita o diário Le Monde. Jacquot, por sua parte, insiste no carácter “amoroso” da relação.

O crime investigado é punível com uma pena que pode chegar aos 20 anos de prisão, mas como os acontecimentos em causa remontam aos anos 1980, pode já ter prescrito.

Da mesma forma, Godrèche​ fez queixa do realizador Jacques Doillon a 8 de Fevereiro. Numa entrevista à rádio France Inter, a actriz revelou que, no final dos anos 1980, foi apalpada e beijada pelo cineasta numa cena de sexo enquanto filmava A Rapariga de Quinze Anos. A actriz, de torso nu, teve de repetir a cena 45 vezes. Godrèche mencionou ainda na entrevista um outro acontecimento que teria acontecido​ na casa de Jane Birkin, então companheira de Doillon, no qual estiveram só Godrèche e Doillon.

Os dois realizadores franceses foram também acusados de abuso por outras actrizes em investigações feitas pelo diário Le Monde. Jacquot foi denunciado por agressão sexual e violação pelas atrizes Julia Roy e Isild le Besco. Doillon, por sua parte, foi acusado de violação, agressão sexual e assédio pelas atrizes Judith Godrèche, Anna Mouglalis e Isild Le Besco.