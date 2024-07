Cantigas e histórias para travar os atrasos na linguagem dos bebés da pandemia

“Dona Pata estava espantada.” Começa assim a história da peça de teatro que brinda a entrada para a Escola de São Vicente, em Alcabideche – um clássico, O Patinho Feio. O sossego (nunca completo) é interrompido amiúde pelas intervenções dos miúdos que povoam esta creche no município de Cascais. Ou até pela cantoria de um sucesso televisivo do início deste século: “Todos os patinhos sabem bem nadar, sabem bem nadar…” À parte a animação, há algo distinto nesta creche face a todas as outras – à imagem do patinho feio, é diferente. A música não é apenas cantoria dentro destas paredes, tem um propósito mais vincado: contrariar os atrasos na linguagem detectados em crianças que nasceram durante a pandemia e também nos anos seguintes.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt