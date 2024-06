Cancro: 81% dos doentes à espera de consulta no final de 2023 fora do tempo aceitável

Relatório da monitorização dos tempos de espera no segundo semestre de 2023 revela cenário preocupante: mais de um quinto das cirurgias oncológicas realizadas no SNS feitas fora do prazo aceitável.

A 31 de Dezembro de 2023, existiam 10.775 utentes com suspeita ou confirmação de doença oncológica a aguardar por uma primeira consulta no sector público, pedida pelos centros de saúde. À semelhança de alertas anteriores, os tempos de espera continuavam a ser uma preocupação para a Entidade Reguladora da Saúde (ERS): para 81,5% destes utentes o tempo máximo de resposta garantido (TMRG) já tinha sido ultrapassado, uma percentagem que "corresponde ao valor mais elevado" desde o início da monitorização, em 2018. O regulador destaca o aumento de 11,5 pontos percentuais quando comparado com o período homólogo de 2022. No caso das cirurgias oncológicas, mais de um quinto foram feitas fora do prazo aceitável.