Líder da JSD quer que Governo vá “mais longe” na habitação

O novo líder da JSD, eleito com 81% dos votos, quer mais respostas do Governo na habitação e diz que chumbo do IRS Jovem pelo PS e Chega não será perdoado.

Com 29 anos, João Pedro Louro só será líder da Juventude Social Democrata (JSD) durante um mandato. Ainda assim, traz uma empreitada de ambições. Depois de ter sido atirado para um lugar não-elegível nas legislativas, o líder dos jovens sociais-democratas diz que a sua relação com o líder do PSD é boa e que até o ajudou a chegar a primeiro-ministro. Diz que o PSD deve privilegiar uma relação com PS e IL e espera que o Governo vá mais longe nas respostas à crise de habitação. Acha que a despenalização da eutanásia deve ser referendada, mas quer ver o PSD dar um passo em frente na semana de quatro dias.