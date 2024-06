Blackpool joga na “Liga dos Campeões das coisas más” e a direita radical quer participar

O vasto areal castanho que se confunde com a castanha água do mar de Blackpool não está convidativo a passeios. Lá de cima, a icónica e vermelha Torre de Blackpool, inspirada na Torre Eiffel de Paris, vigia, ainda assim, os passos das centenas de pessoas que passeiam pela famosa Promenade da cidade costeira inglesa – não junto à praia; mas do outro lado da rua, onde as cores berrantes e as luzes que piscam cumprem o papel que lhes foi atribuído: chamar a atenção e convidar os transeuntes a gastarem mais algumas libras em todo o tipo de actividades lúdicas ou ofertas gastronómicas que se possa imaginar.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt