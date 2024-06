Viktor Orbán anuncia criação de novo grupo de direita radical no Parlamento Europeu

Líder húngaro e populistas checos e austríacos querem criar um novo grupo no Parlamento Europeu chamado Patriotas pela Europa. Precisam do apoio de mais quatro partidos.

Os líderes de três grandes partidos populistas e nacionalistas da Hungria, Áustria e República Checa, liderados pelo primeiro-ministro húngaro ultraconservador Viktor Orbán, anunciaram este domingo em Viena a criação de um novo grupo de direita radical no Parlamento Europeu. "O objectivo é que este grupo seja, em breve, o mais forte grupo de direita no Parlamento Europeu", disse o líder húngaro, cujo país assume na segunda-feira a presidência rotativa do Conselho Europeu.

A nova facção, que precisa ainda do apoio de pelo menos quatro outros partidos para ser reconhecido como um grupo parlamentar, chamar-se-á Patriotas pela Europa. Os três grupos fundadores são o partido húngaro Fidesz (no poder), o partido liberal austríaco FPÖ e o partido checo Aliança dos Cidadãos Descontentes (ANO), ambos na oposição.

De acordo com a Euronews, Viktor Orbán assinou este domingo um acordo, a que se chamou "Manifesto Patriótico", juntamente com o austríaco Herbert Kickl e o checo Andrej Babiš. No documento, os três líderes populistas defendem "a paz, segurança e desenvolvimento" por oposição à "guerra, migração e estagnação" que alegam estar a ser incentivadas pela "elite de Bruxelas".

Em declarações à FPO TV, o canal de televisão do FPÖ, Viktor Orbán confirmou que os três líderes políticos iriam formar uma nova força partidária no Parlamento Europeu com a ambição de a tornar no maior bloco da direita europeia.

"Assumimos a responsabilidade de lançar esta nova plataforma e esta nova facção. Quero deixar claro que este é o nosso objectivo", disse Orbán em conferência de imprensa, citado pela revista Barron's, na véspera de assumir uma nova ronda de seis meses à frente do Conselho da União Europeia: "Uma nova era começa aqui e o primeiro momento, talvez decisivo, desta nova era é a criação de uma nova facção política europeia que irá mudar a política europeia."

Segundo o site do Parlamento Europeu, para obter o estatuto formal de grupo político, ele "deve ser constituído por, pelo menos, 25 deputados europeus, eleitos em, pelo menos, um quarto dos Estados-membros (ou seja, pelo menos sete)". "Quando um grupo é constituído, o Presidente do Parlamento deve ser notificado através de uma declaração que especifique o nome do grupo, os seus membros e a sua presidência, bem como uma declaração política que defina o objectivo do grupo", prossegue a explicação.