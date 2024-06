Cheia de Orgulho, a marcha LGBTI+ voltou ao centro do Porto

Este sábado, nem o tempo imprevisível fez parar a vontade imensa de marchar pela visibilidade LGBTI+. Milhares de pessoas, cânticos e cartazes compuseram aquela que foi a 19.ª Marcha do Orgulho do Porto.

Da Praça da República ao Largo Amor de Perdição, este ano, a marcha veio com sabor a liberdade. O mote escolhido pela COMOP (Comissão Organizadora da Marcha do Orgulho LGBTI+ do Porto) foi "De cravo na mão, somos liberdade e revolução".

Quase no final do mês do Orgulho e movidos pelos ritmos ditados pela Batucada Radical, as pessoas voltaram a encher o centro do Porto (de onde tinham sido afastados) com felicidade, reivindicações de amor e cânticos contra a homofobia.

A festa, mais conhecida como "o Arraial + orgulhoso do Porto", começou às 15h e continua, repleta de artistas variados, pelo resto da noite.

A marcha deste ano esteve em risco de não acontecer devido ao montante pedido pela PSP para os custos de policiamento do evento, explicou a COMOP. O valor foi sete vezes superior ao pedido em 2022 e a PSP justificou com "as ameaças e vulnerabilidades envolvidas no evento".