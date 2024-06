As imagens do último adeus a Manuel Fernandes

Foram milhares os adeptos e figuras ilustres do Sporting (e não só) que se mobilizaram, este sábado, para se despedir de Manuel Fernandes, que morreu na passada quinta-feira, vítima de doença prolongada.

De todas as idades, géneros e preferências clubísticas, foi-se formando a fila para o Hall VIP do estádio José Alvalade, onde foi colocada a urna. Depois de uma hora reservada à família, as portas abriram-se ao público pelas 10h30 e assim se mantiveram até às 23h30.

Frederico Varandas, visivelmente emocionado, admitiu tratar-se de "um dia difícil". "Parte um dos melhores da nossa história, do Sporting. Parte também um amigo, que foi também meu treinador no Vitória de Setúbal, ainda era eu um jovem médico. Fico eu e o Sporting de consciência tranquila, pelas homenagens que ele teve em vida. Sei que ele ficou muito feliz por dentro, como está hoje muito feliz por esta multidão que agradece tudo o que ele fez pelo Sporting", disse citado pela Lusa.

Também André Villas-Boas apareceu para "prestar as mais sinceras homenagens". "Os meus sentimentos à família de Manuel Fernandes e a toda a família sportinguista. Deixa-nos uma grande lenda do futebol", disse o presidente do FC Porto.

Rui Costa também marcou presença para homenagear o craque. "Manuel Fernandes faz parte daqueles que se dedicaram a um clube a vida toda, são ídolos dos seus clubes, mas não deixam de ser grandes figuras do futebol português", afirmou o presidente do Benfica.

Clara Rocha, uma entre milhares de adeptos sportinguistas no momento, recordou o momento em que Manuel Fernandes marcou quatro golos contra o Benfica, na época de 1986/1987. "A partir daí acho-o extraordinário como jogador e como pessoa. Admiro-o muito e, por isso, hoje senti-me no dever de vir aqui prestar a minha última homenagem", contou à Lusa.

No dia sem cores de camisola, os adeptos trouxeram cachecóis, camisolas e flores em homenagem ao eterno "leão". O funeral realizou-se este domingo e foi reservado à família.