Promessas eleitorais colocam França no foco dos mercados e de Bruxelas

A perspectiva de uma viragem política em França está a fazer subir os juros da dívida do país, ao mesmo tempo que lança dúvidas sobre como irão decorrer as negociações orçamentais com a UE.

Já com uma das maiores dívidas públicas em toda a zona euro e há vários anos com um défice que viola por larga margem o limite inscrito nas regras europeias, a França arrisca-se a sair das eleições deste domingo ainda sob maior pressão dos mercados financeiros e de Bruxelas por causa do receio de aplicação de políticas imprudentes do ponto de vista orçamental.