Roberto Martínez e a Eslovénia: “Começa um torneio diferente. Estamos preparados”

Seleccionador de Portugal tece rasgados elogios ao adversário nos oitavos-de-final do Euro 2024 e alerta para a necessidade de controlar os momentos com bola.

Adeus fase de grupos, olá fase a eliminar. Portugal prossegue na segunda-feira (20h, RTP) a participação no Euro 2024 com um embate diante da Eslovénia, nos oitavos-de-final, em que está obrigado a dar uma imagem diferente da que deixou diante da Geórgia. Não pode ser mais simples do que isto, é ganhar ou fazer as malas e o seleccionador, Roberto Martínez, assegura que a equipa está a postos.

"Depois de três jogos, a equipa está preparada. Amanhã começa um torneio diferente. Temos 23 jogadores de campo que já fizeram a estreia. Acho que estamos preparados para jogar amanhã", atalhou, em Frankfurt, na conferência de imprensa de lançamento do quarto encontro neste torneio.

Roberto Martínez tirou ensinamentos do desaire com os eslovenos, na fase de preparação para o Europeu, mas volta a colocar a tónica nas qualidades do rival. "É um jogo diferente do particular com a Eslovénia, mas a essência da Eslovénia é a mesma. Tem uma selecção que joga como um clube, sincronização defensiva muito forte, podem passar muito tempo sem bola, mas são muito perigosos no ataque. Não sofrem golos de bola corrida e para nós é um exercício fantástico".

Independentemente da qualidade defensiva da Eslovénia, o processo ofensivo não poderá ser a única preocupação, alerta o técnico. "Frente a uma equipa que gosta de jogar sem bola, precisamos de defender bem. A Eslovénia não precisa de muita posse para criar perigo. Se a Eslovénia marcar o jogo é muito mais difícil. Temos de usar as nossas ligações e depois controlar o momento, desfrutar e usar o talento individual. Precisamos de ter paciência também, não podemos querer marcar golos sem jogar bem e isso é manter a baliza a zero".

Bruno Fernandes e a paciência

Igualmente presente na memória de Bruno Fernandes, o jogador escolhido para falar à imprensa na antevisão deste jogo, está o desaire com a Eslovénia na fase de preparação para o Euro 2024, embora não tivesse estado no relvado. O médio do Manchester United alerta, essencialmente, para a necessidade de ter paciência.

"Quando os blocos são tão baixos, não existe espaço entre linhas e temos de lateralizar o jogo. Às vezes demasiado, mas é preciso ter paciência em ter bola e não forçar. Diante da Rep. Checa não havia esse espaço. Fazendo cansar e tendo bola, estamos mais perto de fazer golo. A Eslovénia defende muito bem, mas nós temos de encontrar soluções, se não der por fora temos de ir por dentro", frisou.

Em causa está a dificuldade que Portugal tem sentido diante de adversários com uma linha defensiva mais baixa, mas Bruno Fernandes nota também que o adversário tem várias virtudes. "Teremos de ser pacientes, porque defendem com um bloco muito baixo, muita gente na área, são agressivos e fisicamente são muito fortes. Temos de cansá-los com bola, fazê-los correr. Têm muita capacidade no contra-ataque e o mais importante será fazer o melhor das nossas valências e dar o menor espaço possível".

De resto, olhando para o que aí vem, o médio que já marcou neste Euro 2024, diante da Turquia, assegura que os problemas sentidos diante da Geórgia foram escalpelizados e que o plano maior para a selecção se mantém. "Não há mínimos. Queremos ganhar todos os jogos e chegar à final e ganhar. Somos muito competitivos e temos um objectivo comum, que é chegar à final".