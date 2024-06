Miguel Oliveira em 15.º nos Países Baixos

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) terminou neste domingo na 15.ª posição o Grande Prémio dos Países Baixos de MotoGP, oitava ronda da temporada, em que perdeu três lugares devido a uma penalização por exceder os limites da pista.

Oliveira cortou a meta a 44,570s do vencedor, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que bateu o segundo classificado, o espanhol Jorge Martin (Ducati) por 3,676s, com o italiano Enea Bastianini (Ducati) em terceiro, a 7,073s.

Com estes resultados, Bagnaia encurtou para dez pontos a distância que o separa do líder do campeonato, Jorge Martin.