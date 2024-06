Inglaterra quer elevar o nível para superar a Eslováquia

Ainda à procura de um nível exibicional mais consentâneo com o estatuto de candidato ao título de campeão da Europa, a Inglaterra — vencedora do Grupo C — procura, esta tarde (17h, SPTV1), em Gelsenkirchen, o quarto apuramento consecutivo para os quartos-de-final em campeonatos da Europa.

Antes de começar a pensar na Suíça, n​o caminho da selecção comandada por Gareth Southgate surge a Eslováquia, uma das quatro apuradas na condição de terceiro melhor classificado, após triunfo inesperado sobre a Bélgica, seguido de derrota com a Ucrânia e de um empate com a Roménia.

Isto, depois de ter garantido um lugar no Alemanha 2024 com o segundo lugar no grupo de Portugal... onde foi a única a bater a defesa da equipa de Roberto Martínez, na derrota por 3-2 averbada no Dragão. Eslováquia que persegue a primeira presença entre os oito melhores num Europeu.

Consciente do valor da selecção dirigida pelo italiano Francesco Calzona e comandada em campo pelo centrocampista Stanislav Lobotka, Gareth Southgate precisa de uma vitória convincente para calar um coro de críticas alimentado pelos dois empates da fase de grupos, onde os “Três Leões” só venceram (1-0) a Sérvia, não indo além de um nulo com a Eslovénia, depois da igualdade (1-1) ante a Dinamarca.

Deixando a sua Itália à margem, antecipando a eliminação do campeão europeu, Calzona colocou os ingleses no grupo de favoritos à vitória final, juntamente com Espanha e Portugal. Um gesto de cortesia para com o adversário, que poderá ajudar os eslovacos a encontrarem o seu limite na competição, como sugere o italiano.

Southgate aceita a responsabilidade dos favoritos ao garantir não estar na Alemanha para passar a fase de grupos. “Viemos aqui para tentar vencer o torneio!”, assume, ciente de que primeiro necessita de jogar “a um nível suficientemente alto para vencer um adversário muito forte, agressivo e pressionante”. Pressão que se soma à de uma nação ainda à espera do primeiro título no torneio continental.