George Russell “herda” triunfo inesperado no GP da Áustria

George Russell venceu, este domingo, o Grande Prémio da Áustria, 11.ª prova do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024, aproveitando o brinde concedido por Max Verstappen (Red Bull) e Lando Norris (McLaren), que acabaram por tocar-se a cerca de 10 voltas do final, o que levou o neerlandês às boxes, com um pneu destruído, e o inglês ao abandono.

Russell herdou, de forma inesperada, o seu primeiro triunfo de 2024 (segundo da carreira), com Oscar Piastri (McLaren) e Carlos Sainz (Ferrari) a completarem o pódio. Na casa da Red Bull, acabou por haver uma corrida fértil em incidentes, apesar de até perto das 20 voltas finais tudo indiciar mais um triunfo sem oposição e uma corrida sem história de Max Verstappen, que se instalou confortavelmente no comando logo após o arranque.

Curiosamente, o primeiro sinal de que a tarde seria atribulada surgiu na partida. Depois de ter sido relegado para o terceiro lugar do Mundial de pilotos no GP de Espanha, Charles Leclerc (Ferrari) teve mais um dia para esquecer. O monegasco, que enfrentou problemas inesperados na qualificação, teve um contacto com Oscar Piastri (McLaren), o que o forçou a trocar a frente do monolugar logo na primeira volta, acabando na cauda do pelotão... e dobrado por Verstappen à 18.ª de 71 voltas.

Depois disso, e de algumas penalizações que influenciaram a ordem da corrida nos lugares pontuáveis, foi preciso esperar pelas últimas 18 voltas para que o GP da Áustria ganhasse novos motivos de emoção.

RACE CLASSIFICATION (LAP 71/71)



Russell takes his second victory in F1 ??



Bravo, George ??????#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/NJTVKXMDNh — Formula 1 (@F1) June 30, 2024

Verstappen perdeu tempo (paragem de quase 7 segundos) na que deveria ter sido a última ida às boxes, o que deixou Norris no encalço do neerlandês mais cedo do que o habitual e previsto. O britânico lançou-se imediatamente ao ataque, pressionando Verstappen, que chegou a perder a posição a 12 voltas do fim, apesar de Norris ter sido obrigado a devolver a liderança por ter excedido os limites de pista e beneficiado desse facto para ganhar a dianteira.

Quase de imediato, Norris recebeu um aviso após três violações. Mas Verstappen estava claramente na mira de Norris, ao ponto de numa tentativa desesperada de resistir aos ataques do inglês tivesse provocado o incidente na curva três, que acabou com a corrida dos dois candidatos ao triunfo quando faltavam sete voltas.

LAP 65/71



It's all over for Norris - he's out of his car and out of the race ?#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/0Px2oqhQsk — Formula 1 (@F1) June 30, 2024

Norris abandonou e Verstappen prosseguiu após nova paragem e uma penalização de 10 segundos, o que o deixou o Mercedes de George Russell, que seguia a dupla já a mais de 15 segundos, em posição privilegiada para herdar a o primeiro lugar do pódio. O neerlandês acabaria no quinto lugar final, a 37 segundos do vencedor, atrás de Lewis Hamilton (Mercedes).