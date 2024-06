Frankfurt, escala obrigatória no crescimento do futebol feminino

O botão de somar das calculadoras começa a ficar gasto quando se fala do paradigma actual do futebol no feminino. A modalidade tem crescido ao ritmo dos cogumelos, a nível doméstico e continental, e uma das Ligas mais fortes do planeta anunciou esta semana um novo salto em frente: a partir de 2025-26, a Frauen Bundesliga vai contar com mais dois representantes. Até lá, teremos de continuar a acompanhar o que acontece na Alemanha, se o Bayern reforça a recente superioridade ou se o Wolfsburgo e o Eintracht quebram a lógica.

