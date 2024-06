Barcelona anunciou a saída de João Félix e Cancelo, mas... pode ter sido por engano

O Barcelona anunciou este domingo a saída dos portugueses João Félix e João Cancelo, mas as publicações que colocaram nas redes sociais e no site oficial do clube espanhol foram eliminadas ao fim de pouco mais de 30 minutos.

A comunicação social chegou a noticiar a saída dos internacionais portugueses, que estão neste momento a representar Portugal no Euro 2024, mas teve de voltar atrás quando os comunicados oficiais do clube desapareceram da Internet. No fim de contas, fica tudo na mesma: pelo menos por enquanto não há confirmação oficial sobre qual é o futuro do avançado e do lateral no clube espanhol.

A explicação para esta confusão pode estar no facto de ambos os futebolistas estarem na equipa principal do Barcelona por empréstimo dos clubes para os quais foram inicialmente contratados, adianta o Mundo Deportivo. As mensagens dirigidas a Félix e a Cancelo, em que o Barça agradecia o trabalho dos atletas e anunciava que não continuariam no clube, seriam "uma formalidade": afinal, tanto o contrato firmado com o Atlético de Madrid para o empréstimo de João Félix, como o acordo com o Manchester City referente a João Cancelo terminam precisamente este domingo, 30 de Junho.

Ora, ao mesmo tempo que os contratos de empréstimo dos dois internacionais portugueses cessavam, também o espanhol Marcos Alonso terminava o contrato (directo e sem empréstimos) com o Barcelona. Por isso, também este domingo, o clube anunciou que este último "não continuará no FC Barcelona" e "finaliza a sua vinculação com o clube este 30 de Junho".

O problema começa aqui: o Barcelona pretendia igualmente dar conta do fim dos contratos de empréstimo relativos a Félix e Cancelo — mas, ao utilizar exactamente a mesma mensagem que havia sido partilhada na publicação sobre Marcos Alonso, acabou por anunciar inadvertidamente a saída dos jogadores portugueses.

Ao contrário do que sugeriam essas publicações iniciais, entretanto eliminadas, tanto o avançado como o lateral portugueses podem continuar a vestir a camisola do Barcelona, de acordo com o Mundo Deportivo. Isso mesmo já tinha sido assegurado por Joan Laporta, presidente do clube, numa conferência de imprensa no início do mês: "Queremos que eles continuem por mais uma temporada. O Deco [director desportivo do Barcelona] está a trabalhar nisso e sabemos que o Flick [treinador do clube] acredita que podem ser importantes. Pensou neles quando estava no Bayern", explicou.

Mas, de acordo com Fabrizio Romano, um dos mais reconhecidos jornalistas desportivos e especialista no mercado de transferências, a situação dos dois portugueses no Barcelona "continua em aberto": "O agente deles, Jorge Mendes, manteve conversações com os dois jogadores para a próxima época. As conversações prosseguem com os clubes, Atlético de Madrid e Manchester City", escreveu o repórter nas redes sociais.