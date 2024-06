Segunda na TV: Uma Noite Aconteceu, Morangos Com Açúcar e Chefe do Ano

CINEMA

Sudoeste

RTP2, 22h55

Numa pequena cidade brasileira e durante um único dia, Clarice (Simone Spoladore, Raquel Bonfante e Regina Bastos) vê desenrolar a sua vida, do nascimento à morte, da infância à velhice. Ao mesmo tempo, vai observando a vida de outras pessoas que não passam pela mesma evolução acelerada. Um filme a preto e branco, em dois tempos, que marcou em 2011 a estreia na longa-metragem do brasileiro Eduardo Nunes.

Uma Noite Aconteceu

Filmin, streaming

Saído em 1934, este clássico da screwball comedy com Clark Gable e Claudette Colbert foi realizado por Frank Capra. A personagem de Gable inspirou a criação de Bugs Bunny. Chega à Filmin rodeado de vários outros clássicos de Hollywood, de inúmeras eras diferentes (o mais recente é de 2002). São eles: Doido com Juízo, também de Capra, Corrupção, de Fritz Lang, Sortilégio de Amor, de Richard Quine, Easy Rider, de Dennis Hopper, Bob, Carol, Ted e Alice, de Paul Mazursky, Hardcore - A Rapariga na Zona Quente, de Paul Schrader, Perseguição Impiedosa, de Arthur Penn, Shampoo, de Hal Ashby, Lawrence da Arábia, de David Lean, Dr. Estranhoamor, de Stanley Kubrick, Encontros Imediatos de 3.º Grau, de Steven Spielberg, Starman - O Homem das Estrelas, de John Carpenter, Peggy Sue Casou-se, de Francis Ford Coppola, Testemunha de um Crime, de Brian de Palma, O Tigre o Dragão, de Ang Lee, A Malta do Bairro, de John Singleton, Sala de Pânico, de David Fincher, Liga de Mulheres, de Penny Marshall, e Ligações Selvagens, de John McNaughton.

SÉRIES

Morangos com Açúcar

TVI, 22h55

Estreia da terceira temporada. O reavivar da série juvenil da TVI que marcou a década de 2000 e o início dos anos 2010, desta feita com a escrita a cargo de Maria João Mira e André Ramalho, está de volta para a sua primeira época de Verão de sempre. Fechada a história das duas levas de episódios anteriores, desta feita os alunos do Colégio da Barra estão de férias, livres antes da entrada para a faculdade e o início da vida adulta. Um grupo deles ruma, neste tempo estival, até Vila Nova de Milfontes. A TVI passa o primeiro episódio, esse e os restantes ficam logo disponíveis no Prime Video da Amazon. Não vai ficar por aqui: já há temporadas confirmadas até à sexta.

DOCUMENTÁRIO

Vai no Batalha

RTP2, 2h51

O Cinema Batalha, no Porto, que reabriu em Dezembro de 2022 após 22 anos encerrado, é uma sala de cinema com muita história. É um marco do cinema, da cultura cinéfila e da vida da cidade e do país em que se insere. Este documentário assinado por Pedro Lino conta-a ao mesmo tempo que acompanha as obras de recuperação, que foram feitas ao longo de três anos, mostrando várias fases da cidade do Porto ao longo do século XX, desde os tempos da monarquia. Com recurso a imagens de arquivo, documentos e trechos de filmes, foca figuras como Manoel de Oliveira, Júlio Pomar, Henrique e Alexandre Alves Costa ou Artur de Andrade.

COZINHA

Chefe do Ano

Casa e Cozinha, 21h15

Ao longo de três episódios, esta minissérie mostra os bastidores do concurso Chefe do Ano, o mais antigo concurso português para chefs profissionais, outrora conhecido como Chefe Cozinheiro do Ano, que em 2024 teve a sua final em Maio, em Lamego. Acompanha os 18 concorrentes do início, pelas etapas regionais de Abril, até aos seis finalistas e ao vencedor. Os que chegaram até à derradeira fase foram Diogo Novais Pereira (Porinhos, Fafe), Francisca Dias (Casa do Gadanha, Estremoz), João Costa (Euskalduna Studio, Porto), Jorge Bolito (The Yeatman, Gaia), Mário Santos (Rossio Gastrobar - Altis Avenida, Lisboa) e Pedro Dias (Culto ao Bacalhau, Porto). Foram avaliados por um júri de ilustres presidido por António Boia (JNcQUOI Avenida, Lisboa). Os restantes episódios passam até quarta-feira, no mesmo horário.

DESPORTO

Futebol: Portugal x Eslovénia

RTP1, 19h50

Após as vitórias contra a Chéquia e a Croácia, Portugal perdeu contra a Geórgia. Agora nos oitavos-de-final do Euro 2024, o adversário da selecção nacional é agora a Eslovénia.