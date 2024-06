Depois da tempestade, vem a bonança. Céu limpo e subida das temperaturas a partir de terça-feira

Estado do tempo vai melhorar este domingo, com temperaturas acima dos 30ºC na terça-feira. Será assim pelo menos nos próximos dez dias, com possível queda ligeira da temperatura no fim-de-semana.

A chuva e o frio vão finalmente dar tréguas. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta terça-feira o regresso das temperaturas estivais e a partida das nuvens que têm provocado precipitação forte e trovoada em quase todo o país. O estado do tempo começa a melhorar já este domingo, com os termómetros a alcançarem os 27ºC em alguns pontos do país, embora debaixo de um céu nublado. As temperaturas voltarão a aumentar no primeiro dia de Julho, mas só na terça-feira se assistirá a uma meteorologia digna do Verão.

Entre quarta e quinta-feira desta semana, o território continental foi palco de um "agravamento do estado do tempo", com "ocorrência de precipitação, por vezes forte, de granizo, acompanhada de trovoada e de rajadas fortes de vento". É um cenário próprio de um Outono fora de tempo que estava a ser causado por uma depressão — uma região de baixas pressões atmosféricas — centrada precisamente sobre a Península Ibérica. No sábado, com a deslocação dessa depressão para Nordeste, o mau tempo começou a dar tréguas e as condições meteorológicas amenizaram-se em quase todo o país.

Enquanto Portugal se vai debatendo com as consequências do mau tempo, que provocou inundações em Brinches, no município alentejano de Serpa, a chuva forte e as trovoadas viajaram para dentro do continente europeu. O resultado esteve à vista no encontro entre a Alemanha e a Dinamarca em Dortmund, este sábado, no âmbito do Euro 2024: o jogo teve de ser interrompido a meio da primeira parte por causa da chuva forte, da queda de granizo e da trovoada intensa. Só ao fim de cerca de 20 minutos é que os atletas voltaram para dentro de quatro linhas para retomar o duelo futebolístico.

Entretanto, por cá, embora a chuva persista nas regiões Norte e Centro até este domingo, o IPMA confirmou "um desagravamento significativo das condições de instabilidade". As temperaturas ainda voltaram a baixar no sábado, mas este domingo já se registará "uma gradual recuperação" do calor típico desta altura do ano. A situação melhora na segunda-feira, com menos nebulosidade e temperaturas mais altas — mas, de acordo com as previsões da agência meteorológica portuguesa, o céu limpo e as temperaturas na ordem dos 30ºC só voltarão de vez na terça-feira.

Nesse dia, enquanto a Madeira e os Açores continuarão com céu muito nublado e chuva fraca, com temperaturas na ordem dos 24ºC, Portugal Continental terá finalmente céu limpo: no Algarve, destino preferencial dos veraneantes no país, as temperaturas devem atingir os 30ºC em Faro. O calor deve apertar principalmente no Alentejo, com a previsão meteorológica a apontar para os 36ºC em Beja e para os 35ºC em Évora. Esperam-se 27ºC em Lisboa e 26ºC no Porto. O Verão deve permanecer no país pelo menos nos próximos dez dias, embora o IPMA admita a possibilidade de uma ligeira descida da temperatura no próximo fim-de-semana — mas, pelo menos por enquanto, sem chuva no horizonte.