Mau tempo faz sete mortos na Suíça e França

As tempestades registadas em alguns países europeus este fim-de-semana, com trovoada, ventos fortes e chuvas torrenciais, já vitimaram sete pessoas, avança o The Guardian.

Em Aube, no nordeste de França, morreram três pessoas com idades compreendidas entre os 70 e 80 anos. Enquanto viajavam, no sábado à noite, duas árvores cederam aos ventos fortes e caíram em cima do carro, segundo o Le Monde. O quarto passageiro encontra-se em estado grave.

Na Suíça, na região de Ticino, um deslizamento de terras, consequência das chuvas torrenciais, matou três pessoas. Também na Suíça, mas no cantão de Valais, foi encontrado um homem morto, provavelmente apanhado de surpresa por uma abrupta subida da altura da água.

Há registo de um homem desaparecido na mesma região onde foram evacuados edifícios e encerradas várias estradas. O mau tempo tem tornado o trabalho de resgate particularmente desafiante, segundo a polícia local.

Em Itália, principalmente no norte do país, as chuvas intensas também estão a provocar várias inundações. Em Piemonte e Vale de Aosta houve vários deslizamentos de terras e foram retiradas várias pessoas de zonas em situação de emergência com recurso a helicópteros.

No sábado, em Dortmund, o jogo Alemanha vs. Dinamarca, dos oitavos-de-final do Euro 2024, também foi interrompido durante 25 minutos devido à chuva torrencial.

Apesar de Portugal não ter registado problemas da mesma magnitude, grande parte do país também esteve, este fim-de-semana, sob aviso laranja devido à chuva e trovoada. No entanto, a situação parece estar a melhorar. A partir de terça-feira, espera-se céu limpo e subida das temperaturas para quase todo o país.