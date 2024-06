Número de alunos voltou a crescer: escolas receberam mais 19 mil no ano passado

É o segundo ano lectivo consecutivo em que o número de alunos das escolas portuguesas aumenta, depois de mais de uma década a decrescer: se em 2021/2022 os estabelecimentos escolares receberam mais 15 mil estudantes, em 2022/2023 esse aumento foi ainda mais expressivo, chegando quase aos 19 mil alunos. No ano lectivo passado, as portas das salas de aula abriram-se para 1.605.438 alunos do ensino não superior, mais 1,2% em relação ao ano anterior, de acordo com os dados publicados esta sexta-feira pela Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC).

