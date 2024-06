Médico suspeito de abusar de dois meninos em Famalicão saiu em liberdade

O médico ortopedista suspeito de abuso sexual de dois meninos, de 8 e 10 anos, no Hospital de Vila Nova de Famalicão, vai aguardar julgamento em liberdade, revelou fonte da Polícia Judiciária de Braga.

Com 69 anos, terá cometido os crimes no âmbito do atendimento no Serviço de Urgência daquele hospital, aproveitando-se do facto de ter ficado momentaneamente a sós com as crianças para as examinar. Mas em ambos os casos os menores, que não se conheciam entre si, estranharam o comportamento do sexagenário e reportaram-no aos pais, que por seu turno apresentaram queixa na Polícia Judiciária. Ouvido este sábado de manhã no Tribunal da Póvoa de Lanhoso, saiu em liberdade.

Todavia, o juiz proibiu o arguido, que não tem cadastro, de exercer funções clínicas, bem como de "aproximação a crianças". Residente no Porto, o clínico foi detido na quinta-feira após denúncias de abusos sexual de dois meninos, tendo a primeira ocorrido em finais de Abril e a outra há uma semana. Os alegados abusos ter-se-ão traduzido em "toques" inapropriados.

Mesmo antes de ter sido inibido de exercer pelo juiz, o médico tinha sido suspenso pela Unidade Local de Saúde do Médio Ave, que também determinou a abertura de um processo de inquérito urgente visando apurar o que se passou.