A nova vida de Rui Rio não passa por Belém

O ex-líder do PSD não ambiciona regressar a um cargo político, mas não abdica da intervenção cívica, como atesta o seu envolvimento no Manifesto por uma Reforma da Justiça.

Deixou a liderança do PSD há dois anos com a garantia de que não voltaria à vida política, mas um ano depois Rui Rio regressou de uma forma inesperada à ribalta quando equipas da Polícia Judiciária (PJ) tocaram à campainha do prédio onde reside, no Porto, com um mandado para fazer buscas na sua casa. Em causa estava, segundo a PJ, o alegado pagamento de ordenados a funcionários do PSD com recurso a verbas da Assembleia da República que seriam exclusivamente destinadas a cargos de assessoria dos grupos parlamentares.