O trabalho está a tomar conta da tua vida? Vê como podes recuperar o teu tempo

O equilíbrio entre a vida profissional e pessoal está em perigo. Trabalhar 24 horas por dia tornou-se uma regra perturbadora quando chegou o boom do trabalho remoto e híbrido e das redes sociais. Como podes recuperar o tempo e voltar a enfiar o trabalho na jaula das “9h às 17h”?

Podes recorrer à mesma tecnologia que está a piorar a situação. Aqui estão as melhores dicas para estabelecer e impor limites sem seres despedido.

Estabelece limites e cumpre-os

Ninguém vai hesitar antes de tirar partido da tua disponibilidade para trabalhar depois (ou antes) das horas. Cabe a ti dizer que “não” e estabelecer limites saudáveis.

Por vezes, somos apanhados pela azáfama do dia-a-dia e perdemos de vista esses limites. Acabamos por responder a emails que vemos quando acordamos ou sentimo-nos pressionados a responder a uma pergunta de um colega durante o jantar.

Reserva algum tempo para estabelecer o que aceitas e o que não aceitas como parte do teu trabalho. Isso pode significar partilhar os teus objectivos com colegas de trabalho ou familiares. Podes definir lembretes no telemóvel para te desligares ou ter aquela conversa desconfortável com o teu chefe sobre o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal.

Agenda mensagens automáticas

Certifica-te de que estás a seguir o teu próprio exemplo. Se não queres que te enviem mensagens fora de horas, faz o mesmo com os teus colegas de trabalho.

Quer estejas a conversar através do Slack, Teams, email ou mesmo SMS, agenda o envio das tuas mensagens para uma hora razoável. Ou seja, depois do início do trabalho e, idealmente, pelo menos uma hora antes do fim do dia. Isto permite-te manter todas as tuas preocupações laborais dentro do horário de trabalho. Se precisares de transmitir uma mensagem, mas estiveres num fuso horário diferente, escreve-a no dia anterior. Se estiveres a usar uma ferramenta de comunicação que não permite o agendamento, define um lembrete no teu telemóvel para essa hora. Estas práticas não só te ajudam a manter o teu trabalho dentro do horário de trabalho, como também ajudam a garantir que as tuas mensagens não ficam enterradas na caixa do destinatário.

Reduz as notificações

Já disseste às pessoas as tuas prioridades – agora usa a tecnologia para as cumprires. Altera as definições de notificação nas aplicações e dispositivos do teu local de trabalho para que não estejam a tocar enquanto estás a jantar ou a brincar com os teus filhos.

O Outlook permite definir o horário de trabalho, incluindo as horas que trabalhas por dia. Assim, os outros ficam a saber quando estás ou não a trabalhar. Nas aplicações de mensagens, como o Slack, podes definir as horas em que pretendes receber (ou silenciar) notificações nas “preferências”. Também podes ajustar as definições de notificação para cada aplicação individualmente. Assim, recebes alertas de notícias de última hora, mas não do teu chefe. E se quiseres simplesmente desligar tudo, podes sempre activar o modo de concentração ou o “não incomodar” para silêncio total. Se queres evitar abrir as aplicações de trabalho, tenta limitar o tempo de utilização do ecrã.

Se estiveres stressado com uma pilha de notificações, limpa-as também. Segue estas instruções para te livrares das notificações.

Preenche o calendário com tempo livre

Se estás a tentar garantir que ninguém interrompe os teus preciosos 30 minutos de almoço, ou que o teu colega não marca uma reunião enquanto estás a levar os teus filhos à escola, adiciona um evento ao teu calendário. Como vêem que estás “ocupado”, vão optar por outra altura. Também podes separar segmentos do teu calendário, se precisares de tempo para te focares nas tarefas do trabalho.

Faz um plano de emergência

Pode ser uma boa prática desligar completamente o trabalho quando chega a hora de sair. Mas deves garantir que os contactos importantes – como o teu chefe – têm uma forma de te contactar a qualquer momento. Isso pode significar dar-lhes o teu número de telefone pessoal ou dizer-lhes para te enviarem uma mensagem de texto ou um email. Também podes alterar as definições para que possam contactar-te mesmo quando o teu telemóvel estiver no modo de concentração ou no modo “não incomodar”.

Certifica-te de que estás a ser claro sobre quando devem utilizar estas formas de contacto. São para assuntos urgentes, não para tarefas que podem esperar até depois do pequeno-almoço.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post