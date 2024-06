Cinco mortos em aldeia russa devido a ataque de drone ucraniano

Um ataque de um drone ucraniano matou cinco pessoas, incluindo duas crianças, numa aldeia russa na fronteira entre os dois países, anunciou este sábado o governador da região russa de Kursk.

“Cinco pessoas foram mortas [...] incluindo duas crianças. Dois outros membros da família estão em estado grave", declarou o governador, Alexei Smirnov, no Telegram.

O drone atingiu uma casa em Gorodishche, uma pequena aldeia na região russa de Kursk, a poucos metros da fronteira com a Ucrânia.

O ataque foi efectuado com um drone do tipo “copter”, acrescentou o governador, uma pequena aeronave que pode transportar granadas ou outros explosivos para serem lançados sobre alvos.

Desde o início do conflito, em Fevereiro de 2022, ambas as partes têm recorrido a drones, incluindo dispositivos explosivos de maiores dimensões, com alcances que podem atingir centenas de quilómetros.

Este ano, a Ucrânia intensificou os seus ataques em território russo, tendo como alvo tanto instalações energéticas que, segundo a Ucrânia, abastecem o Exército russo, como cidades e aldeias do outro lado da fronteira.

No mês passado, o Presidente russo, Vladimir Putin, lançou uma nova e importante ofensiva terrestre na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, com o objectivo de criar uma “zona tampão” e fazer recuar as forças ucranianas para proteger dos bombardeamentos a região de Belgorod, que faz fronteira com a Rússia.

A região de Kursk, onde ocorreu o ataque, situa-se mais a norte, em frente à região ucraniana de Sumy, controlada por Kiev.