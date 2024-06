Suíça despede campeões italianos no Euro

A Suíça é a primeira selecção a garantir o apuramento para os quartos-de-final final do Euro 2024, depois de ter vencido a Itália por 2:0, este sábado. Um triunfo natural e menos complicado do que os helvéticos esperariam, face aos actuais detentores do título.

Rubén Vargas foi a figura da partida, ao apontar o golo decisivo, depois de ter assistido Freuler no primeiro. Sem argumentos ofensivos, a Itália viu, mesmo assim, duas bolas embaterem no poste adversário, uma delas atirada por um jogador suíço, no corte de uma bola, e a outra no lance organizado mais perigoso dos transalpinos em todo o jogo, aos 74', por Scamascca.

Pela segunda vez consecutiva, depois de 2020, os suíços estão entre as oito melhores selecções da prova. Há quatro anos, acabaram por ser derrotados nos penáltis pela Espanha. Agora, terão pelo caminho o vencedor do Inglaterra-Eslováquia, no dia 6 de Julho, em Dusseldorf.