Bona e a selecção portuguesa têm um elo em comum: Leon Augusto

Médio e capitão do Bonner SC, que tem dupla nacionalidade, chegou a integrar estágio dos Sub17 e a partilhar o balneário com alguns craques do Euro 2024. Portugueses e não só.

Em 2015, Leon Augusto viajou directamente da Alemanha para Portugal, de Colónia para Rio Maior, para integrar um estágio da selecção portuguesa de sub17. A qualificação para o Europeu da categoria tinha falhado, mas as bases para o sucesso do ano seguinte estavam lançadas, com nomes que hoje figuram nos relvados do Euro 2024. Nove anos depois, o médio imponente que é o actual capitão do Bonner SC recorda essa chamada e o talento dessa geração, que então se sagrou campeã europeia.