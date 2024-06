Alemanha-Dinamarca interrompido por tempestade

O segundo jogo dos oitavos-de-final do Euro2024, que opõe a selecção do país organizador à Dinamarca, foi interrompido a oito minutos do intervalo, com o resultado a registar um nulo, na sequência das chuvas torrenciais anunciadas pela meteorologia durante as últimas horas.

As equipas estavam a cumprir uma pausa para que os jogadores pudessem refrescar-se quando a tempestade se abateu sobre o Iduna Park, estádio do Borussia Dortmund. As equipas recolheram aos balneários, aguardando que o jogo fosse retomado, o que se verificou cerca de 25 minutos mais tarde.