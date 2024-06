Ministra da Saúde copiou partes de um relatório académico

Neste P24, ouvimos o jornalista do PÚBLICO Tiago Ramalho.

Ana Paula Martins copiou e traduziu partes da estrutura do programa de um curso de uma universidade inglesa, sem mencionar que era uma transcrição desse mesmo curso, para o seu relatório de licença sabática da Universidade de Lisboa – entregue a 29 de Dezembro de 2023. A agora ministra da Saúde apresentou, nesse relatório, uma proposta de programa de formação avançada, que o conselho científico da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, segundo as actas a que o PÚBLICO teve acesso, considerou ser uma “transposição de um programa pedagógico já existente numa universidade inglesa”. Neste P24, ouvimos o jornalista do PÚBLICO Tiago Ramalho.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, ou noutras aplicações para podcasts.​ Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.