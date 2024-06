Maserati, Porsche, Bentley, Rolex. Nunca a Justiça teve bens tão valiosos para vender

O Gabinete de Administração de Bens (GAB), do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ), tem actualmente sob a sua administração 13 mil bens num valor total estimado em 200 milhões de euros e nunca teve bens tão valiosos para vender como agora. Na lista do GAB, além da luxuosa moradia na Quinta da Marinha, em Cascais, que está avaliada em mais de oito milhões de euros e do Porsche e do Bentley que, tal como o PÚBLICO noticiou, foram apreendidos em 2016, no âmbito da Operação Rota do Atlântico, têm estado outras marcas de carros e relógios que não eram habitualmente encontrados entre os bens levados a leilão, além de várias embarcações e aeronaves que também têm mais valor.

