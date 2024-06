Cavaco Silva, o grande influencer

Cavaco Silva defendeu, num artigo no Expresso, que são necessárias legislativas antecipadas.

Comentando dizendo que não comenta, como é seu apanágio, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu nesta sexta-feira ao início da tarde ao seu antecessor, Aníbal Cavaco Silva, que defendeu, num artigo no Expresso, que o país só conseguirá reformar a economia e crescer se houver um governo maioritário no Parlamento ou capaz de fazer acordos de regime, e para isso são necessárias legislativas antecipadas. Mas o Presidente da República responde a Cavaco Silva a dizer que não é possível voltar atrás na História e que esta não se repete, numa alusão às legislativas de 1985, que deram um Governo minoritário ao PSD.

