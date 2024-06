Mais depressa há novas eleições do que Albuquerque abdica, promete o PSD, enquanto o Chega continua a querer a substituição do presidente do Governo Regional.

A Madeira continua envolta num imbróglio político que parece cada vez mais difícil de resolver. Apesar da insistência do Chega em exigir a saída de Miguel Albuquerque, no interior do PSD-Madeira a substituição na liderança do Governo Regional é inegociável. Com as soluções a esgotarem-se, caso não exista uma reviravolta nas posições dos partidos, começam a perspectivar-se novas eleições antecipadas.