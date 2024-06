Gémeas: Audição ao advogado suspensa, depois de quase ter sido à porta fechada

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) ao caso das gémeas suspendeu, esta sexta-feira, a audição ao advogado da mãe das crianças, depois de este se ter recusado a responder às questões dos deputados. Wilson Bicalho, advogado da mãe das gémeas tratadas com um dos medicamentos mais caros do mundo no Hospital Santa Maria, ainda tentou que sua audição fosse à porta fechada, mas o pedido foi recusado por todos os deputados. Quando os trabalhos retomaram, o advogado garantiu que fez um requerimento à Ordem dos Advogados para prestar declarações na comissão de inquérito, no entanto, “o pedido foi negado”. Por isso mesmo, Wilson Bicalho escusou-se a responder aos deputados, invocando o "sigilo profissional" e o parecer negativo da Ordem. A sessão acabou suspensa pelo presidente da CPI, que considerou o comportamento do advogado "inaceitável", já que o documento não foi entregue aos serviços da comissão.

No final da sua intervenção inicial, Wilson Bicalho lembrou que está “obrigado ao sigilo profissional” e, por isso, notou não poder responder a questões. Nesse sentido, invocou o direito à imagem para que a sua audição fosse feita à porta fechada, mas todos os deputados votaram favoravelmente a continuação da publicidade.

André Ventura criticou o facto de Wilson Bicalho ter atacado “deputados, comunicação social, justiça” na sua intervenção inicial e agora requerer o fecho da comissão à comunicação social. “Pedia não publicidade desde o primeiro minuto”, atirou o líder do Chega, acusando o advogado de “cobardia política”.

O presidente do Chega, que foi o primeiro deputado a inquirir Wilson Bicalho, ainda tentou perceber quando é que foi o primeiro contacto entre o advogado e Daniela Martins mas não teve resposta. Wilson Bicalho garantiu que fez um requerimento à Ordem dos Advogados para poder depor na comissão, no entanto, esse "pedido foi negado". Nesse sentido, o advogado da mãe das crianças - que já na sua intervenção inicial tinha admitido que se ia remeter ao silêncio -, recusou-se a responder a qualquer questão, invocando o parecer negativo da Ordem.

Rui Paulo Sousa, presidente da CPI, considerou este comportamento "inaceitável", uma vez que o parecer não foi entregue à comissão a tempo. O deputado do Chega acusou o advogado de "falta de respeito" para com "os deputados, a comissão e o Parlamento".

"Caso não exista esse parecer, proponho que seja apresentada uma queixa à Ordem dos Avogados e ao Ministério Público", atirou o presidente da comissão.

António Rodrigues, deputado do PSD, foi o primeiro a insurgir-se contra a invocação do silêncio de Bicalho e a requerer a suspensão da audição, já que a sua continuação significaria que os deputados estariam a "colaborar com uma farsa". Os restantes parlamentares concordaram com esta visão e a sessão acabou suspensa por Rui Paulo Sousa.

Segue-se agora uma Reunião de Cordenadores para discutir a sessão. Wilson Bicalho tem até ao final do dia para fazer chegar à comissão o documento da Ordem.

"Massacre político e mediático"

Wilson Bicalho utilizou a sua intervenção inicial para defender a "dignidade" da sua cliente, Daniela Martins. O advogado da família afirmou que Daniela Martins foi “confrontada [na comissão de inquérito] com uma mentira calculada, contada na cara de todos os portugueses, sem demonstrar a mínima compaixão humana, só para fazer jogos de bastidores”.

Wilson Bicalho sustentou que Daniela Martins foi “cobardemente confrontada com documentos”, durante a sua audição na comissão, que davam conta de que o pedido do medicamento Spinraza foi a “26 de Agosto de 2019”. “O processo em questão é datado de 17 de setembro de 2018”, defendeu o advogado da familiar, referindo que o processo “ocorreu posteriormente à data de assento de nascimento”.

Considerando que a mãe das gémeas foi vitima de um "massacre político e mediático", Bicalho defendeu que o "ataque" feito a Daniela Martins foi "inaceitável e desprezível".

Depois de o caso das gémeas ter sido revelado por uma reportagem da TVI e de, na quinta-feira, o mesmo canal, ter divulgado que uma seguradora brasileira foi beneficiada pelo tratamento das gémeas ter sido feito no Serviço Nacional de Saúde, Wilson Bicalho classificou a comunicação social portuguesa como “maquiavélica e sensacionalista”.

Todos os deputados na comissão criticaram o uso destas palavras, o que levou o advogado da família a pedir “imensa desculpa” à imprensa, “excepto aquela que tem exibido a cara das crianças”.