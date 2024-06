Os denunciantes na Agenda Anticorrupção: do positivo ao que pode melhorar

A nova Agenda Anticorrupção, aprovada pelo Governo, vai no caminho certo de perceber que o combate estruturado à corrupção não pode fazer-se sem um reforço da protecção dos denunciantes. Para além de se prever um canal de denúncias único para todo o Governo, prevê-se o alargamento da protecção dos denunciantes em relação a processos judiciais abusivos através da possibilidade de, após a devida análise, haver o indeferimento liminar das acções judiciais manifestamente infundadas, e da obrigação de o demandante prestar caução para as custas do processo.

Com esta medida o nosso país passa, finalmente, a ter mecanismos de limitação das acções judiciais sob a forma de SLAPP (i.e. strategic lawsuit against public participation). Estes artifícios judiciais têm como único objectivo a criação de um clima de medo tendente a desmoralizar e silenciar o denunciante, consubstanciando-se num inadmissível constrangimento da sua liberdade de expressão. A sua utilização é frequente nas denúncias de corrupção, mas também nas denúncias de crimes ambientais, como bem prova o caso de Arlindo Consolado Marques – sujeito a uma acção deste tipo na sequência de denúncias de poluição no rio Tejo.

Estas limitações já revelaram eficácia em países como a Austrália, em diversos estados dos EUA e em províncias do Canadá. A OCDE, o Parlamento Europeu e diversas Organizações Não-Governamentais há anos que as recomendam como instrumento de combate à corrupção e aos crimes ambientais.

Esta medida só peca mesmo por tardia, já que poderia ter sido prevista no Regime Geral de Protecção do Denunciante, aprovado em 2021 e que transpôs para a ordem jurídica nacional a Directiva sobre esta matéria – que no seu considerando 97 dava abertura a tal avanço, que foi aproveitada pela Eslovénia e pela Roménia.

Apesar deste passo positivo do Governo, a falta de detalhe deixa dúvidas no ar. Desde logo a de saber se esta limitação protegerá também as entidades e pessoas que prestem apoio ao denunciante. Mas também se a prevista redefinição da estrutura do Mecanismo Nacional Anticorrupção não vai atrasar ainda mais a fiscalização do cumprimento das garantias legais de protecção do denunciante e se estas serão as únicas medidas nesta área.

É que há outros domínios em que o Regime de Protecção do Denunciante se revela insuficiente. Basta ver o conceito legal de denúncia que determina que este diploma só se aplicará às infracções que constituam violações de Direito da União Europeia em alguns domínios, de legislação nacional que execute esse direito ou de legislação nacional em temas muito circunscritos e taxativamente indicados. Na prática coloca-se sobre o denunciante o fardo irrazoável de conseguir identificar se a denúncia que apresenta cabe no âmbito do Direito da União Europeia ou se está estritamente no âmbito do direito nacional não abrangido pelo regime, caso em que lhe será vedado o acesso às medidas legais de protecção. Esta solução, que mereceu justamente a crítica do Conselho Superior do Ministério Público, não levou em devida conta os riscos a que se sujeitam os denunciantes a partir do momento em que denunciam, para além de estar em absoluto contraciclo com a tendência adoptada pela larga maioria dos países da União Europeia.

Se houver vontade política real e abertura a melhorias, a nova Agenda Anticorrupção pode representar um avanço significativo na protecção dos denunciantes e dar um passo a mais para que haja um sistema robusto que promova a crença de que a denúncia vale a pena.