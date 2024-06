O Euro 2024, agora a doer

Terminou a fase de grupos do Campeonato da Europa de futebol. Portugal, como se previa, ultrapassou essa etapa e apurou-se para a fase a eliminar, após duas vitórias (contra a Rep. Checa e Turquia) e uma derrota (Geórgia). A selecção nacional terminou no primeiro lugar do Grupo F, apurando-se, desta forma, para os oitavos-de-final da competição, onde irá defrontar a Eslovénia, terceira classificada do grupo C.

Apesar da qualificação, a selecção ainda não convenceu totalmente. Dois maus jogos e um bom, lançam dúvidas sobre a capacidade da equipa orientada por Roberto Martínez em chegar à final e lutar pelo título europeu. Até porque, ao contrário do que sucedeu em 2016, quando Portugal se sagrou, pela primeira vez, campeão europeu, os portugueses ficaram do lado teoricamente mais exigente do quadro – em caso de triunfo sobre a Eslovénia, a selecção nacional poderá ter pela frente nos "quartos" a França e, se continuar em prova, talvez a Alemanha ou a Espanha nas "meias".

Mas esta fase de grupos do Euro 2024 trouxe muitas histórias. Desde uma brilhante Espanha, a uma surpreendente Áustria, a uma empolgante Geórgia… O Marco Vaza apontou dez histórias que marcaram a competição até ao momento e partilhou-as com os leitores. Se ainda não teve oportunidade de as ler, faça-o agora aqui.

O texto está disponível também no site do PÚBLICO totalmente dedicado a acompanhar a competição. E se quiser ficar a saber ainda mais, pode acompanhar o podcast "O pé direito do Éder" onde este Euro 2024 serve também de pretexto para se falar de outros Europeus, contando com a participação do enviado especial do PÚBLICO à Alemanha.

À margem do Europeu há mais coisas a acompanhar. Ainda no futebol, para quem quiser ver em directo, madrugada fora, está a jogar-se no outro lado do Atlântico a Copa América – o torneio equivalente ao Europeu mas que reúne as selecções dos países do continente americano.

No sábado, começa a Volta a França em bicicleta. João Almeida é o português com mais ambições na prova. No ténis, é na segunda-feira que se inicia o terceiro torneio do Grand Slam. Em Wimbledon Nuno Borges será o único português em prova.

Também como único português, Miguel Oliveira participa no GP dos Países Baixos, em Assen, à procura de amealhar mais alguns pontos que lhe permitam subir um pouco mais na classificação do Mundial de pilotos, onde é, actualmente, o 15.º.

