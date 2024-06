Biden "fraco" e Trump "criminoso". As trocas de acusações no primeiro debate

Saiba mais:

Debater com Donald Trump é ingrato e exasperante, mas, desta vez, Joe Biden teve tudo o que pediu – a data do embate, o arranque em vez da declaração final – e tudo o que queria – microfones silenciados durante as respostas do opositor, ausência de público… Mas de nada valeram as regras ou as décadas de experiência e os dias de intensa preparação. Rouco, titubeante, mais à defesa do que ao ataque, escolhendo, por vezes, insultos (“perdedor”, “idiota”, “choramingas”, “com a moral de um gato de rua”) em vez de argumentos, o Presidente norte-americano surgiu fragilizado face a um adversário confiante e imperturbável.