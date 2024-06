Bomba por detonar da II Guerra Mundial encontrada junto a fábrica da Tesla em Berlim

Uma bomba da Segunda Guerra Mundial de 250 quilos que foi encontrada perto da fábrica da Tesla em Gruenheide, nos arredores de Berlim, vai ser detonada de forma controlada este fim-de-semana.

A bomba não pode ser transportada do local e deve ser detonada no solo já este sábado, 29 de Junho, segundo comunicado citado na quinta-feira pela agência Efe.

O projéctil foi encontrado num terreno florestal destinado à expansão da fábrica, que a Tesla pretende ampliar com edifícios adicionais que incluem, entre outros, uma estação de carga e diversas áreas logísticas.

Como medida de segurança, no sábado será delimitada uma área de raio de um quilómetro em torno do projéctil, o que implicará o encerramento de diversas estradas relacionadas com as instalações da Tesla ao tráfego rodoviário.

Ficará de fora, embora próximo da área limitada, o terreno florestal ocupado há meses por activistas que tentam impedir a ampliação da "gigafábrica" de 300 para 470 hectares, aprovada pela autarquia em Maio, apesar dos grandes protestos.

Dezenas de activistas permanecem desde finais de Fevereiro em cabanas construídas nas árvores para protestar contra o impacto negativo que afirmam que a central tem no ambiente, especialmente devido à contaminação dos recursos hídricos.

As autoridades locais já tinham alertado os activistas para o perigo de permanecer na área devido à presença de munições não detonadas da Segunda Guerra Mundial, uma descoberta frequente em todo o país e particularmente em torno de Berlim.

A fábrica da Tesla em Grünheide – a única do fabricante norte-americano na Europa – emprega cerca de 12 mil trabalhadores e começou a operar em Março de 2022.

Bombas por detonar são encontradas frequentemente na Alemanha, que teve muitas das principais cidades bombardeadas durante a Segunda Grande Guerra.