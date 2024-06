António Costa aterra em Bruxelas para encontro de cortesia com Von der Leyen e Kallas

A TAP continua a ser um problema para o ex-primeiro-ministro, António Costa, que horas depois de ter sido eleito o próximo presidente do Conselho Europeu, deveria ter embarcado com destino a Bruxelas para uma primeira troca de cumprimentos com as “duas extraordinárias líderes europeias” com quem vai trabalhar de perto nos próximos cinco anos: a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e a ainda primeira-ministra da Estónia, Kaja Kallas.

O voo, com partida às 7h de Lisboa foi cancelado, o que obrigou a uma mudança de planos, e de coreografia, para o primeiro encontro oficial do trio que foi escolhido pelos chefes de Estado e governo da União Europeia, esta quinta-feira à noite, para dirigir as instituições comunitárias durante a próxima legislatura. Em vez de um encontro na Casa da História da Europa, no coração do “bairro europeu” de Bruxelas, a curta reunião teve de decorrer na zona VIP do aeroporto da capital belga, para que Von der Leyen e Kallas não perdessem os respectivos voos para o Egipto e de regresso à Estónia, respectivamente.

“Aterragem de António Costa em Bruxelas e primeiro contacto com Kaja Kallas! Sei que nós os três iremos forma uma grande equipa. Aguardo com expectativa a confirmação do Parlamento Europeu”, escreveu a líder do executivo comunitário, numa mensagem acompanhada de um pequeno vídeo publicada na rede social X (antigo Twitter).

Dados os constrangimentos de horários, o encontro de cortesia acabou por ser breve. Os três posaram para algumas fotografias, enquanto tomavam um café, e depois fecharam-se numa sala para uma conversa a sós que segundo o PÚBLICO apurou não durou mais do que vinte minutos.